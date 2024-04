Partido Verde suscribe Agenda Azul

Gabriela Argüelles y Rodrigo Carrera, candidatos del Partido Verde en Querétaro al Congreso de la Unión, suscribieron la “Agenda Azul” del Consejo Consultivo del Agua, con la cual se comprometieron a legislar en materia de abasto y cuidado del vital recurso en caso de resultar electos.

Argüelles Solís, candidata al Senado y Carrera Ávalos, candidato a la diputación federal del Distrito III, firmaron el documento con el que aseguraron que trabajarán para atender las problemáticas identificadas por el consejo, como la aprobación de la Ley General de Aguas, el robustecimiento de la ley estatal y la generación de normas y reglamentos para la protección de las fuentes de abastecimiento, entre otras.

Katia Reséndiz, presidenta del Consejo, celebró el compromiso de los candidatos y los exhortó a posicionar las necesidades de agua a nivel nacional y local dentro del Poder Legislativo.

“Hagan que esta candidatura no sea en vano, que posicionen causas y que posicionen un tema que de verdad nos preocupa y nos ocupa a todos. Este es un consejo legítimo, es un consejo serio y estamos viendo el agua por encima de todo, por encima de la política y como un tema de seguridad nacional. No podemos hablar de desarrollo económico, ni de seguridad ni de calidad de vida si no tenemos garantizado el vital líquido”, dijo.

Por su parte, el consejero y presidente del Comité de Vigilancia Cuenca Sustentable Río Querétaro, Mario López Pérez, los llamó particularmente a participar de forma activa en el análisis de la Ley General de Aguas y hacer valer lo ya establecido en la Ley de Aguas Nacionales.

“No tenemos forma de cómo empujar la parte ambiental del agua porque no hay un marco regulatorio, esta parte es la que nosotros queremos empujar desde aquí, en mejorar, no cambiar la ley de agua, e incorporar los elementos que nosotros vemos que están ausentes, y eso como queretanos les toca”, sostuvo.

Finalmente, Gabriela Argüelles y Rodrigo Carrera señalaron que su partido impulsa la creación de un Banco Nacional de Agua, con el cual se puedan destinar recursos para la construcción y mantenimiento de infraestructura hídrica.

“Esto es de una conciencia colectiva y realmente tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando en el estado, no es un tema de partidos, de colores, es un tema de todos el cuidar el agua”, mencionó Argüelles Solís.