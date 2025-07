Morena Querétaro reitera rechazo al proyecto Batán, si diputados votan conforme a principios la propuesta no avanza

La dirigencia estatal de Morena en Querétaro reiteró su rechazo al proyecto Batán impulsado por el gobierno estatal, al considerar que no cumple con las normas sanitarias vigentes. En rueda de prensa, el secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal, Ángel Balderas Puga, sostuvo que, si las y los diputados de Morena votan en congruencia con los principios del partido, su programa y la línea de la presidenta de la república, la propuesta no será aprobada en el Congreso local.

“Si todos los diputados de Morena votan de acuerdo con nuestra declaración de principios y nuestro programa, este proyecto no pasa, y no pasa porque es un proyecto que requiere mayoría calificada. ¿se va a acabar el agua en Querétaro? No, ¿se va a acabar el mundo? No".