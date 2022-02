¿Los ‘Fly’ podrán participar en el Pokémon Go Tour aunque no estén en Parque Fundidora?

Hay una parte de la comunidad de Pokémon Go que desafían las reglas de la app Foto: Dreamstime

Este domingo 27 de febrero se realizará en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, un evento sin precedentes en el país y que se ha realizado en pocas ciudades del mundo: el Pokémon Go Tour Live.

Se trata de un evento masivo en el que fanáticos de Pokémon podrán, no solo obtener grandes bonus dentro de la aplicación, sino también convivir con otros entrenadores y vivir una experiencia física única en la sede.

Para ello es necesario comprar un boleto a través del juego con un costo de 25 dólares, aproximadamente 500 pesos.

Además de tener la oportunidad de encontrar a pokémon raros y acceso a investigaciones especiales, dentro Fundidora habrá una experiencia física y visual para los entrenadores.

Para disfrutar de los beneficios en la app es necesario comprar el boleto, sin embargo, el parque se mantendrá abierto para todo el público.

Es decir, la única forma de vivir la experiencia completa del Pokémon Go Tour es comprando boleto e ingresar el domingo al Parque Fundidora.

Sin embargo, hay una parte de la comunidad de Pokémon Go que desafía las reglas de la aplicación y esos jugadores son conocidos como Fly.

¿Qué es un Fly?

Los jugadores Fly logran engañar al GPS de sus teléfonos móviles para simular que están caminando, por lo que desde la comodidad de su casa pueden recorrer los gimnasios de su barrio.

Pero no solo eso, también pueden ubicar sus coordenadas en cualquier lugar del mundo y explorar a través de Pokémon Go.

O sea que un entrenador en la Ciudad de México podría buscar pokémon en Francia, Japón, Australia o cualquier país del mundo.

Esto va en contra de los valores de Niantic, pues por una parte quiere fomentar la actividad física entre los jugadores.

Por otra parte pretende que los entrenadores creen vínculos fuera de la aplicación, para lo cual implementó batallas e intercambios de pokémon con contactos cercanos.

¿Podrán los Fly participar en el Pokémon Go Tour?

Aunque en la aplicación ha llegado a eliminar las cuentas que ha reconocido que usan esta modalidad, siguen existiendo muchos usuarios que aún juegan de esa manera.

Esto quiere decir que si compran su boleto en cualquier parte del mundo y el día del Pokémon Go Tour ubican sus coordenadas en Parque Fundidora y lo recorren podrán disfrutar de algunas de las ventajas.

Sin embargo, físicamente habrá actividades e investigaciones físicas que podrían incluso necesitar del escaneo de un código para completarlas.

Alan Mandujano, responsable para mercados emergentes de Niantic, respondió a Publimetro que se trata de una manera no oficial de jugar Pokémon Go y que está fuera de las manos de la empresa su funcionamiento, por lo que no garantiza que comprando un boleto puedan participar en el evento.

Aunque Mandujano no reconoció que se estén tomando medidas para excluir a estos usuarios, la propia aplicación podría bloquear tu cuenta, como ha sucedido con muchos jugadores.

Así que piénsalo dos veces antes de tratar de burlar las reglas del juego, pues no solo desperdiciarías tu dinero, sino que además podrías comprar un boleto y no poder disfrutar de la experiencia completa.