Meta copia a WhatsApp, implementará cifrado de extremo a extremos en Messenger

Meta ha anunciado que está expandiendo sus pruebas de cifrado de extremo a extremo (E2EE) a los chats de “millones de personas más” en Messenger y que, además, planea lanzar esta tecnología de forma predeterminada para los chats individuales de la plataforma a finales de este año.

Algunas redes sociales de la tecnológica estadounidense ya utilizan el encriptado de extremo a extremo, como es el caso de WhatsApp. De esta forma las conversaciones personales se mantienen seguras, ya que solo pueden tener acceso a ellas los participantes y ni siquiera Meta puede ver su contenido.

En este marco, la compañía propiedad de Mark Zuckerberg comenzó a trabajar en el cifrado de extremo a extremo para los mensajes directos de Messenger e Instagram en 2019, con el objetivo de “mejorar la seguridad” y ofrecer a los usuarios “una confianza adicional de que sus mensajes permanecerán privados”.

Así, Meta ha ido implementando medidas y avanzando en este propósito con acciones como la puesta en marcha de las pruebas de copias de seguridad E2EE en Messenger, iniciadas en agosto del pasado año, o la introducción de nuevas funciones de personalización para el cifrado de extremo a extremo, tal y como anunció en el mes de enero.

Ahora, la compañía ha anunciado que ha expandido las pruebas del cifrado de extremo a extremo a los chats de “millones de personas más” en Messenger, por lo que sus conversaciones se actualizarán a estándares de cifrado más estrictos.

Asimismo, Meta también ha detallado que, según sus planes, implementarán el E2EE predeterminado para los chats individuales de Messenger a finales de este año.

Así lo ha trasladado a través de un comunicado en su web, en el que la empresa matriz de Facebook ha explicado que la implementación del cifrado está siendo “un rompecabezas de ingeniería increíblemente complejo y desafiante”, debido a algunos problemas a los que se está enfrentando.

Uno de puntos que ha subrayado Meta ha sido que con el E2EE no podían depender de los servidores que utilizan para los mensajes directos de Messenger e Instagram, ya que estos procesan y validan el contenido de los mensajes. Es decir, acceden a dichos mensajes. Por ello, han tenido que “rediseñar todo el sistema” para que funcionara sin que los servidores vieran el contenido de dichos mensajes.

Este cambio se traduce en “actualizar billones de conversaciones activas” con el cifrado de extremo a extremo “sin alterar las expectativas de las personas sobre la velocidad a la que pueden comunicarse”, tal y como han explicado.

Igualmente, también han tenido que desarrollar nueva formas para que los usuarios puedan administrar su historial de mensajes, y para ello optaron por la configuración de un PIN con el que se pudiera acceder a las copias de seguridad.

Siguiendo esta línea, Meta ha destacado que no solo debían crear una nueva arquitectura para dejar de utilizar los servidores, sino que también debían reescribir su código base para que sus servicios funcionasen en múltiples dispositivos “en lugar de solo en el servidor”.

Por otra parte, el equipo de ingeniería de Meta también ha tenido que reconstruir más de cien funciones para enfocarlas en las necesidades de los usuarios. “Sabemos que las personas quieren cifrado, pero también quieren la misma diversión y capacidad de expresarse que esperan en Messenger”, ha señalado la compañía.

Con todo ello, Meta ha señalado que, a medida que continúan ampliando la escala de sus pruebas, los usuarios deberán actualizar su aplicación de Messenger a una versión reciente para acceder al cifrado de extremo a extremo. Por ello, la compañía ha expresado que la transición de todos los mensajes a E2EE “llevará más tiempo” del que anticiparon.

Finalmente, Meta ha dicho que las pruebas ampliadas que han iniciado les aportará “una imagen más clara” del trabajo que están realizando para implementar E2EE y que de esta forma continuarán “probando y mejorando el servicio” mientras se preparan para implementar el cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada.

Además de todo ello, en una carta enviada por Meta al grupo de defensa por los derechos Figth for the Future, a la que ha tenido acceso The Verge, el subdirector de Privacidad de Meta, Rob Sherman, también manifestó que la compañía sigue comprometida con implementar el cifrado de extremo a extremo predeterminado para conversaciones privadas en Messenger en 2023 y que “poco después” será implementado en Instagram.

“El cifrado de extremo a extremo es la mejor tecnología que tenemos hoy en día para proteger los mensajes de las personas, y también lo vemos como una razón importante por la que las personas podrían optar por utilizar nuestros productos en lugar de los de la competencia”, sentenció Sherman.