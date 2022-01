Jabón Zote la sensación de Corea del Sur

Además de la cultura y la gastronomía, México es conocido en el mundo por sus productos, como los dulces tradicionales, ya que son una mezcla de sabor ácido, picoso y dulce que simplemente deja encantado (y enchilado) a todo extranjero que los prueba.

Asimismo, otro producto nacional que ha traspasado fronteras gracias a sus diferentes usos es el jabón Zote , a tal grado que incluso en Corea lo conocen y utilizan debido a su versatilidad.

Al menos así lo demostró la tiktoker coreana Sujin Kim, mejor conocida como “Chingu amiga”, quien después de regresar a su país, se percatara que la gente allá lo utiliza.

A través de un video en TikTok, la influencer compartió su descubrimiento con sus seguidores, al señalar que después de regresar a Corea, descubrió que este jabón es muy famoso por ser un “producto natural y grande”, y sin embargo, sus connacionales saben que “funciona súper”.

“Cuando llegué a Corea, es muy famoso en Corea, el jabón de México pues es natural. Los coreanos dicen ‘que es de México, está muy grande… pero no se ve tan diferente, pues vamos a usarlos”, explicó Chingu Amiga.

Asimismo, la tiktokoer señaló que cuando visitó México, se sorprendió mucho ya que, cada que necesitaba limpiar algo que tenía mucha grasa, sus allegados mexicanos le daban la barra, al igual que se la recomendaban para otros usos. De igual forma mucha fue su sorpresa al percatarse que la barra de jabón era efectiva para dichos usos.

“Cuando vine a México me sorprendí mucho porque cuando quiero limpiar algo de grasa, me daban barra de jabón. Cuando quería lavar me daban mi barra del mismo jabón. También cuando me baño me dio lo mismo. Hasta para cuidar plantas me recomendaron lo mismo. Pero en verdad funcionaba para todo”, narró la influencer.

El video ha tenido tal repercusión que rápidamente se volvió viral y hasta el momento, ha acumulado más de 700 mil “Me Gusta”, más de 3 mil comentarios y más de 4 millones de reproducciones.

Tras su descubrimiento, la chica señaló que se sentía “bien orgullosa” por la venta del jabón Zote en Corea, a pesar de que allá tiene un precio elevado, ya que su valor es de cinco dólares, aproximadamente 103 pesos, mientras que en México tiene un valor de aproximadamente 12 pesos.

Y los centroamericanos menospreciándolo porque con ese “bañan a los perros, el zote nuca falla, El jabón zote be like: yo soy famoso internacional, Es la maravilla & eso que nunca he visto un comercial de zote xd, si estás orgullosa de eso imagínate a nosotros los Mexicanos, Es que el jabón zote y roma además de ser multiusos son biodegradables uwu yo los ocupo para lavar trastes jsjs, mi papá lo usa de shampoo, El zote hace maravillas en la ropa” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video.

