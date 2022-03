Niñas contra el patriarcado: Se viraliza versión feminista de ‘Arroz con leche’

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por lo que comienzan los ensayos para los festivales escolares y el profesor Eduardo Vásquez, de una escuela en Tepoztlán, decidió utilizar la canción infantil “Arroz con leche”, que fue adaptada a una versión feminista por la profesora Carolina Nazar en abril del 2015 para su aula de primaria.

De acuerdo con el video difundido a través de TikTok, los estudiantes comenzaron a interpretar la canción feminista, como un ejercicio pedagógico desde sus cuadernos, y se les puede escuchar cantando...

“Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sñi misma y salga a luchar en busca de sus sueños y más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz alegre y fuerte te quiero yo”.

¿Y qué decía la original?

“Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita, me caso yo”.

La canción que por décadas se interpretaba a manera de juego recreativo también decía: “Yo soy la viudita del barrio del Rey, me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no, con esta señorita, me caso yo. Yo soy la viudita del barrio del Rey, me quiero casar yno sé con quién”.

Te puede interesar: ¿Qué es el machismo y por qué es eje central de la violencia contra la mujer?

El video se volvió viral despues de 3 millones de reproducciones y los internautas celebran la acción del profesor, quien decidió utilizar la canción modificada en 2015 por la feminista Carolina Nazar, con el objetivo de no normalizar la violencia contra las mujeres desde su niñez.

El Día Internacional de la Mujer no es únicamente para felicitar a la mamá, la esposa, la hija y hasta a la vecina... Es una fecha en la que se busca hacer conciencia sobre la violencia de género y erradicar los comportamientos misoginos en el entorno social.

Más interpretaciones del video

Una maestra se ha viralizado en redes sociales por cantar junto con sus a alumnas una versión feminista de “Arroz con leche” 💜🔥.



¿Qué les parece?



📎https://t.co/FfA2U09ixF

📹 nai_mota (TikTok). pic.twitter.com/LD7OVcwJan — Manatí (@Manatimx) March 3, 2022

La nueva versión de arroz con leche es lo más!!! 😍 pic.twitter.com/6x1WbdBRlj — Mafer Orquera (@mafe_orquera) July 15, 2018

Arroz con leche... ¡feminista! 😍😍😍❤️❤️❤️ “Arroz con leche Yo quiero encontrar Una compañera que quiera soñar Que crea en sí misma Y salga a luchar Por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no. Feliz, alegre y fuerte ¡Te quiero yo!" Posted by Question Femenina on Wednesday, November 13, 2019

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: