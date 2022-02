“La violencia muchas veces no es romper un vidrio, la violencia es no escucharnos”: Vivir Quintana llega a #NMTalks

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, día internacional de la mujer, seguimos abriendo el espacio para escuchar a las mujeres, hoy platicamos con Vivir Quintana, cantautora Coahuilense que compuso la “Canción sin miedo”, que se ha convertido en un himno que suena cada año en la marcha feminista de nuestra ciudad y en muchos lugares de habla hispana.

Vivir además de dedicarse a la música ya desde hace algunos años y componer corridos que cuentan la historia de mujeres que han matado a sus agresores en defensa propia; dedica su tiempo al activismo y a la participación en diferentes colectivos feministas.

Nuestra invitada hace énfasis en la importancia de siempre estar firmes primero nosotras, “la resistencia comienza con nosotras mismas” afirma. En la sororidad de las compañeras que muchas veces se sostienen solo porque se tienen unas a otras; porque la lucha de una, se convierte en la lucha de todas.

A demás reconoce que muchas veces es cansado, porque siempre se encuentra el típico comentario; “otra vez vas a empezar con lo mismo” ¿y como no volver con lo mismo si no está pasando otra cosa? No se acabaron los feminicidios, no se acabó la violencia de género.

Un llamado contundente a nuestro gobierno

Uno de las situaciones más urgentes y que para nuestra invitada es primordial, es hacer que el gobierno brinde la atención necesaria que la crisis de violencia requiere, y aprovechó este espacio para mandar un mensaje a las autoridades.

“Sería maravilloso que fuera el primer gobierno en decir, vamos a escuchar las peticiones que se tienen o vamos a escuchar a las compañeras, por qué en lugar de eso nos pones un muro…es muy triste y muy lamentable porque podríamos hacer alianzas muy bellas. — Vivir Quintanar

Para nuestra invitada el actual gobierno nos enseñó a manifestarnos, a no callarnos, hoy lo estamos haciendo y es urgente que se cambie la dinámica de colocar muros, por una que no es nada difícil, abrir puertas, escuchar y actuar, con los verdaderos colectivos, no con quienes quieren politizar al movimiento si no con las mujeres que genuinamente están pidiendo por algo a lo que tienen derecho, es muy fácil hacer el cambio, la pregunta que nos deja Vivir es ¿lo harán? ¿o seguirán con el miedo de admitir que poner un muro es un error?.

“Si separas a la gente, si separas a las minorías, a las colectivas, es separar realmente una parte muy grande del pueblo y nos están diciendo todo el tiempo que es el gobierno del pueblo, entonces las mujeres también somos el pueblo, las mujeres que matan todos los días también eran el pueblo y siguen siendo porque se siguen nombrando”. — Vivir Quintanar

