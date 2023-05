¿Se acabó el amor? Esto es lo que se sabe de la ruptura entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan

Santa Fe Klan y Karely Ruiz se apoderaron de las redes sociales al oficializar su relación. Pese a recibir una gran cantidad de odio, los enamorados no dudaron en demostrarse el cariño mediante sus redes sociales. Asimismo, sorprendieron a todos al anunciar un video para OnlyFans , donde los dos serían los protagonistas de las imágenes explícitas.

Después de todo el revuelo, la modelo más popular de OF fue catalogada como mala amiga, ya que sostuvo una gran amistad con Maya Nazor, ex pareja del rapero. Después, el cantante fue señalado de abandonar a su hijo y no brindar el cuidado necesario por andar realizando “actos indebidos” con la regiomontana.

Ahora, por cuestiones de trabajo los novios se han separado, ya que la modelo viajó a Guatemala y él a la premier de Rápidos y Furiosos, asimismo, fue captado durante el concierto de Carin León sin Karely . Para probar la “ruptura”, diversos internadas descubrieron que el último comentario que Ángel le dejó a Karely fue hace seis días cuando antes se mostraban muy cariñosos.

