Doctor detiene operación para regalar liposucción si las Chivas ganan la final

El futbol es uno de los deportes más vistos en todo el mundo, por eso, existen muchos seguidores que se apasionan al ver al equipo de sus amores en la fase final de algún torneo. México no es la excepción y este fin de semana miles de connacionales verán quién levanta el trofeo de la Liga MX.

Te recomendamos: Escaleras eléctricas provocan caos en estación de Metro

Entre todos los pamboleros, en las últimas horas comenzó a popularizarse el clip de un doctor que decidió detener una operación para realizar el “sorteo” de una liposucción si el Guadalajara consigue su título número 13: “Hola qué tal, estamos haciendo una liposucción hoy jueves. Preparándonos para ver campeones a las Chivas. Es más, vamos hacer una dinámica, vamos a regalar una liposucción si las chivas quedan campeonas”.

Cuando tienes una "gran idea" a mitad de la liposucción pic.twitter.com/tFoPEX6TU3 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 25, 2023

¿Cuáles son los requisitos?

El especialista de la salud expresó que es necesario comentar la publicación con “Arriba las Chivas” y compartirlo a dos contactos: “Si las Chivas quedan campeonas, son buenos candidatos para llevarse la lipo”, expresó el médico durante la intervención quirúrgica.

Sigue leyendo: Nieta celebra última cena con su abuela antes de su eutanasia