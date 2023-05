Mujer demanda a sus padres por concebirla y obligarla a nacer

TikTok es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo. Todos los días, millones de personas utilizan este espacio para realizar algún tipo de confesión y, a su vez, conseguir likes y reproducciones. Entre todo el material, en las últimas horas comenzó a viralizarse la postura de una hija al denunciar a sus padres por darle vida sin su consentimiento.

Kass Theaz utilizó su cuenta de la app china para contar cómo sucedieron los hechos: “Yo denuncié a mis padres por tenerme sin mi permiso, pero sólo quiero aclarar un par de cosas. Mis padres, a quienes demandé , ellos contribuyeron a concebirme y mi madre, quien me crió, me dio a luz”.

La internauta aseveró que la denuncia fue porque “yo no consentí estar aquí. Yo no estaba al tanto de que iba a tener que crecer y obtener un trabajo para sostenerme. Y eso no lo consentí”.

La influencer continuó confesando que “Ellos no trataron de contactarme de alguna manera antes de nacer antes de nacer, para ver si realmente quería estar aquí y esa es la razón por la que los denuncié”. La mujer culpó a sus progenitores porque “no es mi culpa que ellos estén aquí. Sólo estoy tratando de ser una buena persona y ayudarlos, ‘¿saben a lo que me refiero? Yo estoy haciendo eso mi misión de vida, enseñarles a los niños a denunciar a sus padres de forma que no tengan que trabajar”.

Hasta el momento, el clip ya supera las tres millones de reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “Voy a demandar, porque me rompí el tobillo corriendo a los comentarios”, “La mejor risa que he tenido en todo el día”, “No debiste haber nadado tan rápido para llegar allí”, o “No puedo decir si esto es legítimo o no”.