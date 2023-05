Mamá responde a críticas por perrear en la fiesta de su hija

TikTok es una de las plataformas más utilizadas por millones de internautas. Todos los días, las personas comparten constantes grabaciones que sorprenden a los usuarios, sin embargo, entre todos los clip comenzó a ganar gran popularidad el baile que realizó Brena Azevedo, una madre de familia que decidió perrear en la fiesta de su hija.

En el video que ganó gran popularidad, la mujer demostró su talento para bailar y sacarle brillo a la pista. En la grabación se ve cómo el padre de familia cargó a la menor mientras la mujer sorprendía a los presentes con grandes bailes. El suceso sumó millones de reproducciones en TikTok y otras redes sociales. Desafortunadamente, muchas personas criticaron a la mamá por realizar esas cosas en la fiesta de su primogénita, asimismo, la atacaron por usar un vestido de transparencia para una ocasión familiar.

Brena Azevedo disfrutando de la fiesta de su hija

Brena Azevedo no se quedó callada y fue más allá para responde a todos sus detractores: “Ellos la pasaron increíble. Mi hija estaba súper feliz, a los invitados les gustó. No entiendo las críticas que me hacen ustedes”. Para dejar más claro que ella disfrutó del momento, la involucrada aseguró que “¡Gente, vivan, sean felices! Ve a hacer lo que quieras en la vida”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 50 mil reproducciones en TikTok, donde se pueden leer comentarios como “El señor de ..trágame tierra!”, “Padres q no se ubican ya que si es una fiesta ni niños no esta ubicado en tiempo y espacio”, “ya estaba sacando los de dólar pa aventarlos”, o “pa que me invitan,si saben cómo me pongo!”.