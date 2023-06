¡Qué cambio! Así luce Mónica Murillo, la popular chica emo que ahora es empresaria

Durante la historia del internet, millones de personas lograron conseguir cinco minutos de fama; entre todas los famosos, en las últimas horas comenzó a viralizarse la historia de Mónica Murillo. Sí, la emo más conocida a inicios de los 2000. Como si se tratara de una imagen genérica, muchas personas tomaron su foto y la colocaban en sus perfiles, pero ¿Cómo se ve después de dos décadas?

El crush de muchos jóvenes sigue activa en redes sociales, asimismo, es empresaria de diversos proyectos que comparte con sus más de 400 mil seguidores en Instagram. La mujer de 32 años brindó una entrevista en la que relató cómo fue obtener la fama a tan corta edad y convertirse en una de las primeras “influencers”.

“Yo sí lo veía como: ‘ay no, ya no quiero esto’, me gusta todo lo del medio pero no quería que la gente me viera o hablara de mí”, recordó la mujer que obtuvo la fama a solo una semana de hacer su perfil en Metroflog. “En aquel entonces las redes sociales no eran monetizables. A mí me gustaban las fotos y llegué a hacer muchas fotografías locales, para boutiques y me pagan de ahí, del trabajo que hacía, pero yo creo que era porque me veían en las redes”, señaló Murillo.

