¿Cómo es? Maryfer Centeno realiza análisis grafologico de Marcelo Ebrard

2024 es un año importante para México, por eso, muchos políticos han decidido iniciar su carrera para la presidencia del país. Marcelo Ebrard fue el primer servidor en separarse de sus cargos para hacer oficial su postulación en Morena y luchar por la candidatura. Entre todos los videos y publicaciones con respecto al excanciller, en las últimas horas comenzó a viralizarse el video de Maryfer Centeno, quien realizó un análisis grafologico a la firma de Ebrard.

En poco menos de un minuto y medio, la creadora de contenido expuso un documento en el que se ve la firma de Marcelo: “Una persona que está contenta, Marcelo Ebrard está contento”, fueron las primeras palabras de la mujer al ver la hoja: “Es una persona optimista, es una persona que tiene inteligencia social, tiene inteligencia verbal y tiene inteligencia analítica. Es una persona con una gran intuición” , continuó.

Análisis grafologico @m_ebrard

En el acuerdo por la unidad.



Fue el primero en firmar. pic.twitter.com/3OIfGIn9kX — Maryfer Centeno (@Grafocafe) June 12, 2023

Centeno aseveró que “Con solamente ver a alguien sabe si es confiable o no. Cree en el trabajo en equipo, es jefe. Es una persona que tiene un gran liderazgo. Es muy cauto sobre con quién confiar; su vida privada pocos lo conocen. En su vida pública, él sabe perfectamente qué decir, cómo decirlo y en qué momento decirlo”.

Para finalizar, la influencer explicó que Ebrard: “tiene seguridad en sí mismo, tiene ímpetu. Es una persona que hoy por hoy se siente contento, se siente victorioso. Aprende con una facilidad extraordinarias, a donde va es una esponja. Analítico y perfeccionista. Todo tiene que sentirse perfecto. Es una persona que no se permite equivocar, lo cual lo lleva a una constante búsqueda de la excelencia. Es una persona que además tiene una gran agilidad mental. S us procesos mentales son extraordinariamente rápidos ; le gusta innovar, le gusta crear cosas nuevas”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 130 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer mensajes como “Ya rompió ese acuerdo y no cumplió con esa firma, es un estafador. Mi análisis gratis, de nada”, “Esa morra es cuatísima del FerCaca obvio va a hablar maravillas del patrón de ese inmundo”, o “¿Si inclino mi firma hacia arriba de izquierda a derecha, ya me hace feliz todos los días? Me urge”.