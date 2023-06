¡Una pequeña prueba! Niño se estresa por no tener dinero durante juego

Existen muchos pequeños que sueñan con ser mayores y “gozar” de todos los privilegios que tienen. Desafortunadamente, los menores no logran dimensionar las responsabilidades y deberes, por eso, hay parques de diversiones diseñados para que los niños se conviertan en adultos puedan experimentar un poco de cómo es ser una persona mayor.

Te recomendamos: Madre prefiere ver a Grupo Firme que pagar la colegiatura de sus hijas

Pese a que estas zonas están diseñadas para que los visitantes tengan grandes horas de diversión, en los últimos días se comenzó a viralizar la reacción del hijo de Salma, quien se preocupó y estresó al darse cuenta de que tiene que trabajar para conseguir dinero.

@isaliagomez_ nunca habia visto a un niño tan estresado en kidzania ♬ Funky Town(落雨) - 落花雨

“Llevé a mi hijo a Kidzania y en vez de disfrutarlo, andaba bine perro estresad porque se le estaba sacando el dinero y tenía que trabajar”, es el texto que colocó la madre de familia en el video de solo 17 segundos que logró detener la aplicación más descargada de todo el mundo.

Sigue leyendo: Conoce el único submarino donde puedes viajar por el mar de México