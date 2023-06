Madre prefiere ver a Grupo Firme que pagar la colegiatura de sus hijas

“La escuela es lo único que se le puede dar a los hijos”, es una oración muy utilizada por los padres de familia que desean lo mejor, en temas de educación, para sus primogénitos. Desafortunadamente, los costos son muy caros y mientas más se avance de nivel académico, más se reducen las escuelas públicas.

Pese a todo lo antes señalado, hay padres que dan todo para conseguir el dinero necesario y que sus hijos no se atrasen; sin embargo en las últimas horas, se comenzó a viralizar la historia de Yolanda, una madre de familia que decidió gastar los ahorros de la escuela para ver a Grupo Firme.

La foto compartida en Instagram por Tadeo Gómez causó cientos de comentarios en la red social perteneciente a Meta (Captura de pantalla)

Un usuario de Instagram compartió el momento en que la mujer levantó la cartulina con el siguiente texto: “Eduin Caz gasté las colegiaturas de mis hijas por bailar contigo”, en la misma imagen se puede ver cómo la mujer sonreía demostrando un gran momento de felicidad.

