¡El sueño! Repartidor de churros rompe en llanto al conocer a Messi durante entrega

Messi es considerado, por muchos amantes del futbol, como el mejor futbolista de todos los tiempos. Pese a tener constantes derrotas con la selección de Argentina, El 10 se pudo quitar la mala racha al levantar la Copa del Mundo en Qatar.

Muchos argentinos sueñan con conocer a Messi y así tener un recuerdo para toda la historia. Entre los pocos afortunados, en las últimas horas se comenzó a viralizar la historia de Juampi, un repartidor de churros que conoció al nuevo jugador del Inter de Miami.

@yoana.don A Juampi el cadete q le llevo los #churros a #Messi le daba vergüenza dar notas pero sabe q la suerte que tuvo él no la tienen muchos. “Nunca pensé q siendo cadete podía conocer a Messi”. “Este es mi segundo trabajo, lo hago para ayudarlos a ellos y a mi”. Así le contaba a su mamá lo que vivió… ♬ sonido original - Yoana Don

“Hola, ma, ¿todo bien? Recién llevé un pedido a Kentucky y mira la casa de quién fue… La casa de Messi. Me atendió Antonela, estoy emocionado, pero no me pude sacar la foto porque no me permitían sacarme el celular, hay un montón de policías. Yo no pensé que fuera la casa de Messi, pero cuando llegué estaban todos los policías y los de seguridad. Lo vi a Messi así a lo lejos y lo saludé así y me levantó la mano y yo ahí me largué a llorar de emoción”, es la nota de voz que logró virallizarse de gran manera en TikTok.

Al ser cuestionado de por qué trabaja como repartidor, el joven explicó que “Este es mi segundo trabajo, lo hago para ayudarlos a ellos y a mi”, haciendo referencia que apoya a su familia con los ingresos para el hogar.

Hasta el momento, el relato ya suma más de dos millones de reproducciones en la app china, donde se pueden leer mensajes como “Querido nieto, te conté la vez que le fui a entregar unos churros a Messi?”, “y siempre mamá... llamamos a mamá…”, o “¿Alguién más llorando como yo? Me emocionó este chico”.