Tripulantes del Titán narran sus historias antes de morir

OceanGate Expeditions se convirtió en la empresa más popular en los últimos días. Tras la implosión de su submarino Titán, millones de internautas comenzaron a buscar quiénes eran las cinco víctimas que perdieron la vida por querer conocer los restos del Titanic.

Hamish Harding, Paul-Henry Nargeolet, Stockton Rush y Shahzada Dawood, junto con su hijo Suleman, incursionaron a un viaje submarino que no tuvo regreso, por eso, un usuario de TikTok decidió hacer uso de la inteligencia artificial para darles “una digna despedida” y que pudieran contar un poco de cómo fueron sus últimos momentos.

Pese a no saber qué fue lo que realmente sucedió y cómo ocurrió, el usuario utilizó al IA para relatar probables historias de los desenlaces de cada tripulante que perdió la vida dentro del Titán. Las tres grabaciones publicadas suman más de cinco millones de reproducciones en la aplicación TikTok.

