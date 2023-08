Sacerdote abandona a novios durante boda porque lo estaban grabando

El matrimonio es uno de los pasos más importantes en algunas relaciones. Los enamorados que deciden unirse para toda la vida planean, durante meses o años, el día para que todo salga perfecto y que no haya nada malo en una fecha tan importante.

Para que quede algún recuerdo, los novios contratan a un fotógrafo para que documente el minuto a minuto de la celebración y así revivir el mágico momento. Desafortunadamente, en las últimas horas se comenzó a popularizar el momento en que un sacerdote abandonó la misa porque lo estaban grabando.

Sin imaginar que el padre los dejaría, la pareja comenzó a llorar. El fotógrafo no se quedó callado y expresó: “Voy a reportar eso, yo me encargo, eso que hizo no está bien. Le falta humildad, no está Dios en su corazón”.

Los novios no pudieron contener las lágrimas y comenzaron a llorar: “¿Cómo le vamos a hacer qué es lo que quieren?”, fueron las palabras del padre tras salir para continuar con la misa.

De acuerdo con algunos medios, el párroco aseguró que el fotógrafo fue el responsable de que no se realizara la boda de manera normal: “impidió que se realizara la boda al entrometerse cuando estaba en su labor ante los novios, lo que consideró como búsqueda de protagonismo por parte del retratista”.

“Todo fue provocado por el señor fotógrafo, yo en ningún momento le falté al respeto a las personas. Todo fue azuzado por él, quien se aferró a realizar su trabajo impidiendo el mío. Fue muy prepotente y grosero dentro del templo, nunca contesté y terminé lo que tenía que hacer”, finalizó.