Joven avienta a su amante al mar para que su novia no lo descubra

Twitter es una de las aplicaciones más utilizadas en redes sociales. Algunos internautas comparten, en este portal, imágenes y videos que en otros sitios serían censurados y bajados de inmediato. Entre todas ls publicaciones, en las últimas horas se comenzó a popularizar la decisión que tomó un hombre para no ser descubierto durante una infidelidad.

En el clip se ve cómo el novio tenía un encuentro muy subido de tono con una mujer en la orilla de un yate. De un momento a otro, un grupo de jóvenes interrumpió el acto, sin pensarlo dos veces, el involucrado tomó a su acompañante y la lanzó al mar.

El infiel fue encarado por su enamorada, misma que dudo de todo al no ver a la tercera en discordia. Muchos de los usuarios aseguran que se trata de un video para provocar risas de un suceso que es muy común en algunas parejas que juran darse amor eterno.

Hasta el momento, el suceso ya suma más de 10 millones de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer mensajes como “El tiburón en el agua: ‘ya no hay infiel en el agua’”, “Yo luciendo normal como si no hubiera tirado a la infiel por la borda”, “bro la tiró por la borda” o “¡¡No, realmente no veo a nadie!!”.