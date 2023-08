¿Injusto? Modelo pierde su vuelo por ir con ropa “demasiado reveladora”

Las redes sociales se convirtieron en un espació frecuentado por millones de personas. En estos sitios, algunos jóvenes comparten imágenes y videos. Entre todas las publicaciones, en las últimas horas se comenzó a viralizar la historia de una influencer que perdió su vuelo por llevar ropa “demasiado reveladora”.

Kine-chan es una creadora de contenido brasileña que vivió un extraño momento en el aeropuerto: “¡Una situación muy molesta sucedió este fin de semana! Traté de abordar en el aeropuerto de Navegantes disfrazado de Rebecca’s Cosplay para un evento. Ya sabía que podía llegar tarde, así que me vestí para no perder tiempo y poder ir directo a mi habitación. Pero me dijeron que fuera a casa y me cambiara de ropa porque lo que estaba usando no era apropiado”, explicó la mujer.

La joven aseguró que intentó mantener un dialogo con los oficiales, pero estos se negaron y no le permitieron el abordaje al vuelo que la llevaría a una conferencia en la que daría una charla. Pese a que los hechos ocurrieron en Brasil, algunos internautas se encargaron de que el suceso le diera la vuelta al mundo entero.

