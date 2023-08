¡Le salió caro el baile! Mujer sufre accidente por perrea hasta el suelo 😱

El reggaeton es uno de los géneros urbanos más consumidos en todo el mundo. Millones de jóvenes escuchan, en las discos y bares, los temas más populares del momento. Algunas personas desaprueban este ritmo por las letras y por la forma en que se suele bailar pero ¿Acaso es peligroso perrear?

Para responder al cuestionamiento antes realizado, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación de una joven en la que dejó claro qué sucede si perreas hasta el suelo sin ningún tipo de cuidado.

“Una noche de bacardi y mucho perreo. Qué fiestota la de taff. Ya sé que personas que estaban ahí lo van a ver y se van a cgr de la risa. Así que mejor hacerlo contenido”, escribió la usuaria en la publicación donde se ve cómo se lesionó la pierna por bailar.

Tras el paso de algunos minutos mujer contó cómo se sentía: “Me estoy muriendo de dolor, así que el chico de Uber muy amablemente se bajó a la farmacia. A este punto me enfrié completamente. Esta es la cara de dolor porque me acabo de esguinzar toda la pierna y que no las puede put… mover por estarse luciendo”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 600 mil reproducciones en la aplicación más descargada en todo el mundo, donde se pueden leer mensajes como “perreo intenso”, “desgarre, por no calentar” o “Lo dejaste todo en la pista hermana”.