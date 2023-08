¿No es Shakira? Joven enamora a internautas por sorprendente movimiento de caderas

Shakira es una cantante colombiana que desde hace muchos años ha estado en el top de mejores cantantes de habla hispana. Además de tener una gran voz, la intérprete de ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’ era mundialmente reconocida por su gran movimiento de caderas que demostraba una habilidad para bailar.

A finales de 2022, la cantante volvió a los reflectores por la canción que sacó, junto a Bizarrap, en la realizaba un par de indirectas a Piqué; hasta el momento, la ‘Music Sessions #53′ suma más de 600 millones de reproducciones en el portal de videos YouTube.

Ya quisiera Shakira tener ese movimiento de caderas 🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴 pic.twitter.com/6w9bGoZUIp — El Meme (@MemetecaOficial) August 23, 2023

Pese a todo lo antes señalado, en las últimas horas se comenzó a viralizar “la doble de Shakira”, quien sorprendió a muchos internautas con un movimiento de caderas similar al que solía hacer la compositora colombiana.

