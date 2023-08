¿Y la equidad? Mujer invita a su familia a cita y pide que su pareja pague todo

La equidad de género se convirtió en uno de los temas más hablados entre los jóvenes. Asimismo, cada persona expresa qué busca en una relación y cómo les gustaría ser tratada. Uno de los puntos a destacar es saber si los enamorados deben de dividir todas las deudas o que el hombre pague todo.

En las últimas horas se comenzó a viralizar, mediante la plataforma TikTok, el momento en que un par de novios comenzaron a discutir por lo que consumieron en un restaurante. De acuerdo con lo escuchado en la grabación, la mujer invitó a sus padres, e hijos, a la comida: “Oye amor, ¿tendrás mil pesos que me prestes?”, es la pregunta que le hizo el hombre a la mujer.

La mujer lo cuestionó y le recordó que él había hecho la propuesta: “No consideraba que iba a gastar tanto y luego le dijiste al mesero que se cobrará el 20% y pues ponle que el 10 voy de acuerdo, pero imagínate v iene por esta cuenta casi cuatro y luego el 20% pues, o sea, digamos que salió de mi presupuesto. Nada más es algo que me prestes”, continuó dialogando el joven que no contaba con el dinero suficiente para pagar todo lo que se pidió en el lugar.

Para dar evidencia, el deudor grabó a todas los familiares de la joven que estaban en la mesa, mismos que esperaban a que el sujeto pagara todo. Además del alimento, los hijos de la mujer pidieron todo para llevar e incluso rompieron un vaso que se sumó a la cuenta.

“Yo no tengo porqué prestarte se supone que tú me estás invitando a comer”, enfatizo la dama para dejar en claro que no pondría un solo peso. El enamorado acabó por suplicar: “Préstame, no sé, préstame 500 y ya que es lo que me falta”.