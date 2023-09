“Soy buena”: despiden a doctora mexicana por tener cuenta en OF 🔥

OnlyFans se convirtió en una de las plataformas más utilizadas en todo el mundo para vender contenido exclusivo. En este sitio, los creadores de contenido reciben un pago mensual de todas las personas que se suscriben a su perfil para ver imágenes y videos.

Durante la pandemia, muchas mujeres crearon una cuenta y consiguieron un ingreso extra para solventar los gastos que surgieron con una enfermedad que era totalmente desconocida. Hoy en día, algunas jóvenes se quedaron como modelos; tal como Jovanna, quien es una doctora que fue despedida por vender contenido íntimo en OF.

La afectada acudió a un programa local en Baja California para relatar lo sucedido: “Ellos me dijeron que ya no la iban a necesitar diario (trabajaba de lunes a domingo) en el área de urgencias, que ellos me hablaban cada que me necesitaran, pero que iba a seguir en el área de deportes.

La médico laboró, desde hace un año, en el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali), mas todo cambio cuando el hospital empezó a requerir menos sus servicios y, según ella, fue por abrir OnlyFans.

