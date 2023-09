Reviven fotos de Tammy Parra con poca ropa en calles de la CDMX

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Un gran número de personas comparten constantes videos que logran sumar millones de reproducciones. Entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a viralizar la sesión que realizó la creadora de contenido Tammy Parra, pero ¿qué fue lo que sorprendió a los usuarios? La joven posó con muy poca ropa.

Sí, en un breve video la influencer contó cómo fue posar en las calles de la Ciudad de México con solo una lencería blanca: “yo no quería porque ya saben las inseguridades que me genera mi cicatriz: ‘La van a ver todos; que mi cuerpo no está en su mejor punto ; que la celulitis’”, confesó la mujer.

Tammy se dio cuenta que se estaba autosaboteando: “por eso decidí hacerlo al inicio, no podía dejar de temblar y me estaba dando un ataque de ansiedad, porque sentía que todos me estaban viendo y sí, todos me estaban viendo”.

Pese a todo, Parra logró enfrentar sus miedos e inseguridades: “la verdad lo que más me costó fue lidiar con el acoso callejero, que entiendo que es muy difícil, no ver a una persona que está en chones en la calle con unas alas de ángel, pero no me molestaba que me tomaran fotos, pero hubo un momento en la sesión donde tuvimos que parar porque habían como cinco hombres atrás de nosotros”.

