Joven rompe en llanto junto a su mamá por no conseguir novio

La mujer no pudo contener las lágrimas y lloró por no tener novio (Captura de pantalla- Redes Sociales )

Tener una relación bonita es uno de los deseos más frecuentes en muchos jóvenes, mismos que suelen usar aplicaciones para encontrar el amor verdadero. Desafortunadamente, algunos enamorados no consiguen a su media naranja por lo que se ponen tristes, tal como la joven que se popularizó por llorar al no encontrar una pareja.

Sí, la adolescente se acercó a su madre y no contuvo las lágrimas para sacar todo su sentir: “No tengo novio tampoco. Estoy más sola que la luna, mamá. Están acostados todos con sus parejas y yo estoy sola”, fueron algunas de las palabras de la despechada.

La joven expresó que “Me voy a quedar sola con siete gatos”. Su mamá intentó consolarla: “Yo no digo que no llores, pero hija ¿te puedes relajar, no? Tranquilita”.

