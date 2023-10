Familia abandona a estudiante que se tituló con el mejor promedio

“Lo importante de un logro es la celebración con los que te acompañaron en las buenas y en las malas”, es una de las oraciones más dichas para demostrar que la familia y los seres queridos son muy importantes. Desafortunadamente, hay momentos donde estas personas no cumplen con las expectativas y provocan malos recuerdos. En las últimas horas se comenzó popularizare la historia de Abraham Jiménez, el alumno que logró titularse con el mejor promedio, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Su familia lo abandonó durante su graduación.

El usuario mostró, mediante su cuenta de TikTok, el momento en que tuvo que celebrar de manera solitaria el logro académico: “Hoy me titulé por promedio y a mi familia se le olvidó venir”, es el texto que colocó el egresado en la grabación que ya supera el millón de reproducciones en el portal chino.

Hasta el momento, Abraham no ha contado qué fue lo que sucedió con su familia y tampoco ha relatado si el incidente fue provocado por un hecho de fuerza mayor. Los internautas no pararon de colocar mensajes de apoyo para el joven y le desearon un gran futuro laboral para ejercer en lo que más le guste.

“En mi graduación mi mamá dijo: ‘yo nomas vine para que no estés chingando’ y se fue en uber y a mí me mando en camión”, “Así olvídate de ellos cuando estes en la cima”, “Felicidades chiquillooooo! Eres bien inteligente y aunque no te conozca qué orgullo” o “Muchas felicidades ellos no fueron, pero muchos estamos orgullosos de ti!!!”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.