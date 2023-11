¡Sustos que dan gusto! “Kevin” espanta a pasajeros para regalar celulares

La inseguridad es uno de los problemas más frecuentes en muchas partes del país. Día con día, cientos de personas salen a las calles con miedo de sufrir un robo en el transporte público. Con lo antes mencionado, Alexis Omman, quien es un creador de contenido, decidió jugarle una broma a varios pasajeros de una combi.

Con ayuda de dos personas, el influencer recreó el momento para expresar el famoso “ya se la saben” al interior de la unidad. Las víctimas gritaron y saltaron de miedo al pensar que serían robadas, pero ocurrió todo lo contrario “los Kevin” les dieron celulares y dinero.

Los pasajeros no podían creer la grana acción de los jóvenes, quienes dejaron un gran momento. Alexis se encarga de compartir constantes videos en los que ayuda a las personas de escasos recursos o entrega dinero a los trabajadores ambulantes.

Hasta el momento, el video suma más de 13 millones de reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “El verdadero: ‘Sustos que dan gusto’”, “Y a la chica que gritó que estaba en la puerta no le dieron nada :(”, “al de gorra Morada no le dieron nada 😔 XD” o “en mi colonia también lo hicieron, pero no nos dieron cosas”.