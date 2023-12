¿Quién tuvo la culpa? Camión aplasta a motociclista que intentó rebasar por la derecha

Los accidentes son percances que, en gran parte, pueden solucionarse con una mayor atención al entorno y respetando las indicaciones y reglamentos de tránsito; desafortunadamente, hay conductores que no acatan los puntos antes señalados y ocasionan choques que llegan a costar la vida de alguien.

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el momento en que un motociclista fue atropellado por un conductor de transporte público. En las imágenes, con duración de un minuto, se aprecia cómo el involucrado intentó rebasar por la derecha, mas cayó en un bache que lo llevó al suelo.

Un motociclista fue atropellado por un autobús en la Ciudad de México, en hecho ocurrido 29 de noviembre pasado. El motociclista rebasó por la derecha y quedó en punto ciego, para luego caer y no levantarse, por lo que el camión le pasó encima.



Al estar tan cerca de la unidad, el empleado del volante no notó el accidente y siguió su marcha. La víctima fue arrollada por el transporte público , sin embargo logró sobrevivir al percance. Algunos transeúntes apoyaron al motociclista, quien esperó el arribo de los paramédicos para ser llevado al hospital más cercano.

