Así tratan el equipaje frágil en aeropuerto de México

Las paqueterías son servicios que brindan diversas empresas para poder trasladar, de la mejor manera, un objeto o producto. Los clientes pagan cierta cantidad de dinero con la esperanza de que lo que manden llegue de manera segura y en el menor tiempo posible.

Incluso, algunas personas son consientes de los riesgos y colocan mensajes como “frágil” en la caja para que todo el personal que este cerca de los objetos los trate de mejor manera. Desafortunadamente, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante Twitter, cómo es que los empleados de un aeropuerto tratan al equipaje frágil.

Con varias personas a su alrededor, el implicado tomó los objetos de un camión y los comenzó a lanzar a una transportadora. Tanta era la equivocación del hombre que varias cajas cayeron al suelo. Las personas que estaban a su lado no hicieron nada para evitar las acciones.

El suceso hizo que miles de internautas compartieran las imágenes, mismas que ya superan las 250 mil reproducciones en diversas redes sociales. Asimismo, colocaron mensajes con respecto a los hechos: “Esos envidiosos como no tienen ni un peso para comprar algo que valga la pena, cuando ven la propiedad ajena del que puede, la quieren ver destruida o arruinada”, “Si no les gusta hacer bien su trabajo, que busquen otro, así no se desquitan con los bienes de otros” o “Este seguramente será uno de los trabajos que será remplazado por IA y automatización, ya los quiero ver chillando por no perder su fuente de empleo”.