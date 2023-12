Joven llega de rodillas a la Basílica de Guadalupe porque extraña a su exnovia

El 12 de diciembre es el día en el que miles de mexicanos acuden a la Basílica de Guadalupe para celebrar, según la religión católica, el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac.

Durante el transcurso del día, los religiosos llegan al recinto para, entre muchas otras cosas, cumplir mandas, donde la gran mayoría se paga andando de rodillas durante un buen tramo antes de llegar al templo. Entre todos los visitantes, en las últimas horas se comenzó a popularizar la historia del joven que hizo esto porque extraña a su exnovia.

"He ofendido mucho a mi familia y extraño a mi novia donde quiera que esté", asegura peregrino que va llegando de rodillas a la Basílica de Guadalupe previo al Día de la Virgen



Sí, un reportero, quien cubría el evento, se acercó a un joven para realizarle un par de preguntas: “¿Cómo vas amigo? ¿Cómo te sientes, bien?”, fueron dos de las preguntas principales que hizo el comunicador al religioso.

Al escuchar un “bien”, el periodista quiso ir más allá y lo cuestionó sobre su andar ala que escuchó: “la verdad he ofendido mucho a mi familia y extraño a mi novia, donde quiera que esté”. Juan Manuel Jiménez no quiso asegurar cosas y exclamó: “¿desapareció?”, mas la respuesta fue un “si, se salió de la casa”.

“Está bien. Ya solo vengo a darle gracias que está bien y que cuide a mi familia por lo malo que he faltoseado”. El entrevistado confirmó que comenzó a andar de rodillas “onde empieza la de mármol, no, no aguante todo”. El reportero le confesó que solo le faltaban 500 metro para ver a la Virgen y así cumplir con su palabra.

El reportero acabó con la siguiente oración “11 millones de personas se esperan que a lo largo de los siguientes días estén visitando a la Morenita del Tepeyac”. Los hechos se viralizaron de gran manera en Twitter, donde ya suma miles de reproducciones.