Filtran video de Karely Ruiz y Luna Bella para OnlyFans

Karely Ruiz se convirtió en una de las modelos más famosas en todo el país. Tras lo ocurrido con la pandemia, la nacida en Nuevo León dominó OnlyFans con sus imágenes y videos . En 2023, la joven mexicana sigue generando miles de interacciones en redes sociales; tal vez por eso Luna Bella quiso colaborar con ella para crear contenido exclusivo.

Verónica Melendes Coronado, mejor conocida como Luna Bella, se convirtió, en las últimas horas, en tendencia tras la filmación de un video junto a Karely Ruiz. Ambas modelos se vieron envueltas en esta difusión de contenido creado solo para OnlyFans.

Todavía es posible ver el video en Karely Ruiz en su cuenta oficial de OF, donde hay más de 750 imágenes y 166 videos. Por su parte, Luna Bella tiene un perfil totalmente gratuito con 515 fotos y 102 clips.

No es la primera vez que Karely vive una filtración; la modelo explicó que no se le hace justo porque hay gente que realmente paga para ver esos videos: “siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno”, confesó.

La influencer aseveró que no le afecta la filtración de este video y confesó que la ayuda a aumentar su popularidad, lo cual, se ve reflejado en sus ganancias, por lo que no tiene contemplado ejercer ninguna acción legal ante la difusión de sus videos.