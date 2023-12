¡Gran gesto! Joven devuelve cartera perdida con 10 mil pesos en el interior

Con la llegada del internet, millones de internautas pudieron comunicarse con sus seres queridos y conocer a más personas en todo el mundo. Ademas, algunos usuarios usaron las redes sociales para buscar una infinidad de productos y servicios, ¿es posible usar las apps por una buena causa?

En las últimas horas se comenzó a popularizar la historia de Rodrigo Rendon, un joven que utilizó su cuenta de Facebook para buscar al propietario de una cartera que tenía 10 mil pesos en efectivo. El hombre colocó el siguiente mensaje: “El día de ayer alrededor de las 11:00 me encontré esta cartera en la central camionera de Torreón. Según su identificación es de Juan Carlos Soto Ramírez, si lo conocen dígale que yo tengo su cartera. Ayúdenme a compartir banda, para hacer entrega de la misma al dueño”.

El gran sujeto también posteó una foto con todo el dinero para que sus contactos vieran que no se trataba de una broma y así llegar con el propietario del objeto. Los internautas reaccionaron y compartieron la publicación para que el afectado pudiera reclamar lo suyos.

Para sorpresa de todos, Rodrigo logró dar con Juan y hizo público con otro posteo: “Ya le entregué su cartera al señor ‘Juan Carlos’, banda. Un saludo para esas personas que querían la cartera (Pónganse a trabajar)”. El hecho tomó tanta fuerza que algunos medios de comunicación contactaron a Rendon para que diera explicación a todo lo que ocurrió.

“Cuando la encontré yo no sabía la cantidad que tenía, fue cuando llegue a mi casa que la vi, y dije no manches, es mucho dinero, yo pensé han de ser ahorros o un aguinaldo, y obviamente todos necesitamos dinero, y por eso tomé la decisión de entregarla, me pudo haber pasado a mí”, confesó al portal antes citado.