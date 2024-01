¡Con todo y caballos! Comerciantes de La Marquesa agreden a jóvenes por pedir cambio

La Ciudad de México es una de las metrópolis más importantes de todo el mundo. Millones de citados transitan por la capital de país, misma que suele convertirse en un caos. Ante lo descrito, algunas personas utilizan sus descansos para viajar a La Marquesa y encontrar un poco de paz.

En las ultimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el momento en que un grupo de comerciantes, presuntamente, agredieron a varios jóvenes por reclamar un cambio: “El lunes 15 de enero, un grupo de al menos 10 comerciantes de La Marquesa golpeó a unos jóvenes con cinturones y palos, luego de que estos reclamaron que no les fue devuelto un cambio tras la renta de unas #cuatrimotos”, es parte del texto que se puede leer en la publicación.

En la grabación de casi dos minutos se puede ver cómo los acusados violentaron a los presentes Tanto fue el conflicto que un caballo salió corriendo del lugar. Uno de los involucrados tuvo que ser cargado por sus amigos para que un médico lo valorara.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 100 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer mensajes como “Seguro son de Morena”, “Una razón más para no ir a ese lugar solo se cierran las puertas”, “Pues visitar ese lugar es peligroso, sobre todo por qué grupos controlan el lugar, es mejor no ir” o “Simplemente no ir que se acabe el turismo y a ver que hacen”.