Policía de tránsito roba la atención del internet por su gran físico

La policía es el cuerpo armado encargado de mantener el orden. Esta dependencia cuenta con varios sectores especializados, donde uno de ellos es la policía vial. Al igual que otras organizaciones, la gran mayoría de entidades tienen redes sociales en el que emiten comunicados.

Entre los diversos informes que se pueden encontrar en internet, en las últimas horas se comenzó a popularizar la foto compartida por la ‘Cuenta oficial de la Comisaría de la Policía Vial del estado de Jalisco’, pero ¿qué fue lo que atrajo la atención de los internautas?

⚠️El casco de protección es para utilizarse, no para cargarlo de adorno.



Si no quieres sanciones respeta la Ley. Además, recuerda que usar el casco puede salvar tu vida. pic.twitter.com/21XG3MMJSJ — Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) January 18, 2024

Con el siguiente texto: “El casco de protección es para utilizarse, no para cargarlo de adorno. Si no quieres sanciones respeta la Ley. Además, recuerda que usar el casco puede salvar tu vida”, la comisaría mostró a un elemento realizando una infracción a un joven que no cumplía con el reglamento.

Algunos usuarios pasaron a segundo plano las indicaciones de la autoridad y elogiaron el gran físico de la servidora pública. Hasta el momento, la imagen suma más de dos millones de visualizaciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer mensajes como “Las multas deberían ser eternas”, “Lo que me explican / Lo que entendí”, “La ley debería de ser eterna” o “Más ajustado que lo que tengo en el banco para lo que resta de enero”.