Modelo de OnlyFans usa a su hijo como fotógrafo para imágenes íntimas

Andressa y su hijo crean contenido par OF (Captura de pantalla )

OnlyFans es la plataforma más popular para vender contenido explícito. Entre todas las modelos, en las últimas horas se comenzó a popularizar la historia de Andressa, una mujer que usa a su hijo como fotógrafo para sus fotos y videos íntimos.

“Para mí es muy normal, porque hay que saber separar lo profesional de lo personal. Siendo eso algo profesional, tenemos una rutina, grabamos diferentes escenas, es toda una producción”, confesó Arthur, primogénito de la ex modelo Miss Bumbum, en RedeTV.

“Claro que no me gustaría verla tener sexo en un contexto íntimo. Que mantenga su autoridad y me eche”, agregó el joven, poniéndole humor a una situación que para él parece ser muy normal. El tema fue más allá: “Es nuestro trabajo. De hecho, yo le digo ‘haz esta posición’, o ‘nos falta esta escena’, ‘tenemos que mejorar la iluminación’, busco situaciones que le den al público una sensación sensual”, declaró Arthur.

Para finalizar, el creador de contenido dijo “Para mí es un trabajo, realmente, así que no tengo ninguna emoción. Especialmente porque es mi madre y no tengo ningún tipo de lujuria por ella. A veces incluso siento asco”.