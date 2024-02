¿Sobrevivió? Motociclista sufre grave accidente y queda grabado

Las motos son consideradas, por muchas personas, como uno de los transportes más rápidos y económicos. Los conductores de este medio aseguran que existen muchos beneficios, sin embargo, también recomiendan usar el equipamiento adecuado para evitar lesiones graves en caso de un accidente.

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante diversas redes sociales, el momento en que un motociclista chocó con un automóvil, quien presuntamente no esperó a que el biker pasara para que él diera la vuelta. Una cámara de seguridad que estaba aledaña al lugar de los hechos logró documentar el preciso momento en que las dos unidades se impactaron.

Desafortunadamente, el motociclista fue la persona que resultó más dañada, la fuerza provocó que el involucrado volara y girara por los aires. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 200 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

Pese a que los hechos no tienen una fecha de cuándo sucedió y no existen datos que permitan averiguar el lugar, las imágenes no paran de viralizarse y tienen comentarios como “Definitivamente es SpiderMan con ese giro de 360 que hizo”, “Mil maneras de morir”, “Mamá, ¿y cómo conociste a mi padre?” o “Hasta parece que se esta divirtiendo con los brazos extendidos”.