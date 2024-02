¿Abrazos, no balazos? Policía del Edomex se besan durante jornada laboral

“Abrazos, no balazos” se convirtió en una de las oraciones más populares de AMLO. Algunos internautas utilizaron las palabras del presidente de la república para crear memes en las diversas redes sociales. Ahora, con la llegada de febrero, los “abrazos, no balazos” no se hicieron esperar y esta vez una cuenta de X denunció a dos presuntos policías de besarse durante realizaban su jornada laboral.

De acuerdo con el usuario del portal perteneciente a Elon Musk, los hechos ocurrieron en ”el Hospital ‘Juan Aldama Bicentenario’ de Tixca, en Texcaltitlán, Edomex”. En las dos imágenes se pueden ver a los uniformados abrazarse y darse un aparente beso.

ESTOS DOS SÍ SE TOMAN MUY EN SERIO LO DE ABRAZ0S, NO BALAZ0S 🤨🚔🚨



Que bonito servicio hace esta disque #policía del Hospital "Juan Aldama Bicentenario" de Tixca, aquí en #Texcaltitlán, #Edomex, quien atiende muy bien a los Estatales. Se llama Ericka, está bien que ya va a ser… pic.twitter.com/cI6St1y2Oi — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) February 13, 2024

“Está bien que ya va a ser San Valentín, pero que no se pase”, colocó el usuario responsable de difundir el hecho en X. Las fotos generaron una gran debate: por una parte, las personas argumentaban que no había nada de malo, mientras que otras pedían medidas ante los hechos por el simple hecho de estar uniformados.

“Besar al novio, marido, amante o amigo en su hora de comida (porque no sabemos la hora en que pasó) y si los atiende bien, pos es cosa de ella, los demás qué…”, “No tiene absolutamente nada de malo ..... Hay cosas más importantes.... Y recuerda que vivimos en la casa del jabonero... Donde el que no cae, resbala…” o “Que no te arda de la envidia”, son algunos de los comentarios insertados por diversos internautas.