Policías agreden a niña por vender dulces en plaza de Puebla

Los niños son personas que deben de contar con el cuidado y apoyo de un tutor. Desafortunadamente, hay menores que no tienen los aspectos básicos para llevar una vida digna y deben de salir a la calle para buscar un poco de dinero y así conseguir comida para el día a día.

Pese a lo antes relatado, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante X, el momento en que un grupo de policías agredió, presuntamente, a una niña. De acuerdo con lo brindado por diversos portales de información: “la seguridad privada de la empresa VIMA, que demostró su prepotencia con una menor de edad de escasos recursos que quería vender sus productos en SonoraGrill de Plaza Solesta”.

#AHORA || 🔴 ¡Que se metan con uno de su tamaño! Así la seguridad privada de la empresa #VIMA, que demostró su prepotencia con una menor de edad de escasos recursos que quería vender sus productos en #SonoraGrill de #PlazaSolesta; los uniformados no tuvieron tacto para evitar su… pic.twitter.com/xHDG9GYCAa — Faro Digital Noticias (@farodigitalpue) February 26, 2024

En el clip se puede ver, por lo menos, a dos uniformados que resguardaron a la infante. Pese a que no se ve cómo terminaron las cosas, los internautas mostraron su enojo y aseguraron que no son formas de tratar a un menor de edad; asimismo, algunos usuarios revivieron la polémica que se vivió con el restaurante implicado.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 800 mil reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Creo que hay lugares para vender sus productos, no es la forma ni de los guardias ni de la vendedora, creo que es un restaurante y tienen derecho a dar o no dar permiso de venta de ambulantaje” o “Pues es un establecimiento de venta de comida, y se pueden reservar el derecho de acceso a personas que no les van a consumir por ende la del error fue la chica vendedora ambulante”.