Todo lo que debes de saber del Tsuru 2026, auto que se adueñó de internet

El Tsuru es, para muchos mexicanos, uno de los vehículo más completos que han existido en el mercado. Su gran fabricación hizo que miles de taxistas optaran por este coche para conducir las calles de la capital del país.

Lamentablemente Nissan detuvo la fabricación de estas unidades en 2017, sin embargo en las últimas horas se comenzaron a popularizar, mediante redes sociales, imágenes de lo que podría ser el nuevo modelo Tsuru 2026.

Algunos sitios aseguraron que este auto podría llegar a costar entre 270 mil y 300 mil pesos mexicanos: “Este cálculo considera ajustes por inflación, materiales, diseño y tecnología básica para mantenerlo como un auto económico”, escribió la fuente antes citada.

Si bien no existe una fecha oficial del lanzamiento, los usuarios se cuestionaron sobre los cambios que tendría este vehículo en comparación de años pasados.

¿Tsuru 2026 llega a México o se trata de imágenes creadas con IA?

Pese a la alegría de los internautas, la realidad es que todo se trata de un engaño ya que las fotos fueron creadas con inteligencia artificial. Hasta el momento no hay planes oficiales de la empresa para revivir este vehículo.

La producción del Tsuru cesó en mayo de 2017 en Cuernavaca, Morelos, y su regreso parece improbable debido a las estrictas normativas de seguridad que hay hoy en día para la producción y venta de coches.

“El basuru ya no se ve tan basuru eh”, “Está feo y no se ve moderno”, “Parece más un vento con fascia de tsuru” o “Pues no es cierto, pero ¿A poco no estaría genial?" son algunos de los comentarios insertados por las personas que se creyeron la noticia falsa creada con ayuda de inteligencia artificial.