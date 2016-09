El América homenajeó a sus mediocampistas históricos en el Azteca

Los festejos por el Centenario de América continúan en casa, y lo hacen de gala porque ahora fueron sus mediocampistas históricos los que se diera cita en el Estadio Azteca para ser homenajeados por su gente.



Al medio tiempo del encuentro, los aficionados vibraron con la presencia de los ex jugadores azulcremas de la talla de Carlos Reinoso, Germán Villa, Antonio Carlos Santos, 'Ruso' Brailovsky, Pavel Pardo y Rubens Sambueza; leyendas que saltaron al terreno de juego para ser homenajeados con motivo del aniversario de Coapa, siendo los más ovacionados el ex técnico de Veracruz Carlos Reinoso y el ex futbolista del Chicago Fire, Pavel Pardo.



Asimismo, de la mano de figuras como Arlindo Dos Santos, 'Zague', Guillermo Ochoa y Miguel 'Piojo' Herrera, los aficionados azulcremas comenzaron a revivir los años más memorables de la institución, gracias a una galería que se exhibe en la explanada del Coloso de Santa Ursula titulada "100 años de grandeza", en donde a través de fotografías se hace un recorrido por los hombres más emblemáticos del club.



Sin duda alguna la directiva ha logrado uno de sus principales objetivos, lograr que su afición empiece a vivir la fiesta del Centenario de uno de los conjuntos más grandes del futbol mexicano.