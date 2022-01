La razón por la que el Gullit Peña salió del Antigua de Guatemala

La salida de Carlos el Gullit Peña del Antigua de Guatemala causó muchas dudas en el entorno futbolístico, pues se pensaba que esta podía deberse a una indisciplina por parte del jugador mexicano; sin embargo, no fue así.

Para desmentir los rumores, el presidente del club chapín, Martín Machón aseguró en entrevista con ESPN que la salida del mexicano no se debió por temas extra cancha, pues aseguró que durante su estancia en Guatemala fue un jugador disciplinado.

“El ‘Gullit’ no tenía ningún problema extra cancha o de llevarse mal con algún compañero, para nada. En el tiempo que duró acá, su comportamiento fue el de un jugador profesional, en toda la extensión de la palabra. Es un extraordinario jugador; era el primero en llegar a los entrenamientos, era un buen compañero, una excelente persona, tanto dentro como fuera del campo, siempre muy dedicado”, detalló el dirigente.

[ ¿Dónde poner tu dinero? prueba ser original y emprende ]

[ ¿Viaje en pandemia? acá unos tips ]

DEJANDO UNA HUELLA IMBORRABLE EN NUESTRA INSTITUCION, AGRADECEMOS TU ETAPA CON NOSOTROS.



Ha sido un honor y un verdadero orgullo compartir con un crack de talla mundial, nuestros jóvenes atletas tendrán como referencia tu paso por el club y los valores que trajiste.

🟢⚪🟢 pic.twitter.com/bu5IDUjzoL — Antigua GFC (@soyantiguagfc) January 18, 2022

Al ser cuestionado sobre la razón de la salida del mexicano, quien incluso llegó a portar el gafete de capitán en numeradas ocasiones, Machón aclaró que fue por un ajuste económico en el club, pues el Gullit era el mejor pagado del Antigua y, aunque no reveló cuanto ganaba, se rumoraba que Peña percibía alrededor de 200 mil pesos mexicanos mensualmente.

“Se tomó una decisión con base a un tema deportivo y presupuestario. No fue por indisciplina. De montos no tengo autorizado hablar, pero sí le puedo indicar que en nuestro equipo, Carlos sí era el jugador que más ganaba. Pero en el futbol de Guatemala, no; hay otros jugadores que también podría decirle, por lo que nosotros sabemos, que ganaban más de lo que Carlos arregló aquí con el club”, detalló el presidente.

A sus 31 años, el futbolista originario de Tamaulipas se encuentra en busca de un nuevo club. Peña ha tenido paso por equipos como Chivas, Cruz Azul, Rangers de Escocia, Correcaminos, Deportivo FAS en El Salvador y el Club León, donde mostró su mejor futbol que lo llevó a ser parte del plantel mexicano que asistió al Mundial de Brasil 2014.