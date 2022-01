“El campeonato mundial es el triunfo más grande de mi carrera”: Melissa Martínez

Melissa Martínez tuvo un espectacular cierre de año 2021 al terminar como campeona mundial amateur de kickboxing de la WAKO (Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing), triunfo que le valió ser nominada al premio “Atleta del Año” que entregará la organización The World Games a finales de enero.

-¿Ese título mundial es el triunfo más grande de tu carrera?

“Sí, para mí ha sido la victoria más grande porque me esforcé mucho. Fue un proceso largo pero afortunadamente las cosas se dieron muy bien y pudimos representar bien a México”.

“Los invito a todos a que nos apoyen a Paola Longoria y a mí con su voto” — Melissa Martínez

-¿Cómo fue tu preparación previa porque 2021 estuvo marcado por la pandemia?

“Afortunadamente mi hermano (David Martínez) es mi compañero más cercano de entrenamiento, el que me ayuda más. Mi papá (Ricardo Martínez) es mi entrenador y con eso era mucho porque mi hermano se estaba preparando para el mismo evento, entonces pues la pandemia no nos detuvo, nos seguimos cuidado pero entrenando como siempre. Todo está bien conmigo, me he vacunado, todos nos hemos cuidado mucho y también en cada lugar donde vamos a entrenar”.

Cortesía

-¿Cómo fue ese combate final ante la eslovaca Monika Chochlikova, se te dificultó?

“Era una pelea difícil porque ella tenía tres campeonatos, dos mundiales y unos World Games, entonces era una peleadora muy experimentada, la favorita y la top 1 en Europa. Desde que empezó la pelea todo el tiempo estuvo presionándome, de hecho el primer round lo llevó, en el segundo empatamos y en el tercero en mi esquina me dijeron que tenía que ir con todo y ahí es cuando fuimos a ganarle. Cuando vi el marcador al final, pues estábamos súper felices”.

Cortesía

-¿Qué se sintió estar en lo más alto del podio, ver tu bandera y escuchar el Himno Nacional Mexicano?

“Ya había ido a otro mundial y unos World Games pero había tenido la medalla de plata. Ahí veía también mi bandera, pero es diferente cuando ya estás en lo más alto y aparte es el único himno que ponen, el del primer lugar, entonces era algo que quería hacer ya desde hace tiempo, que sonara el himno y ver la bandera, ha sido la experiencia más increíble”.

Cortesía

-Este triunfo te valió para estar nominada a Atleta del Año por los World Games ¿cómo te sientes con esta nominación, te gustaría ganar el premio?

“Claro, me encantaría ganarlo. Desde el momento que me enteré que estaba nominada fue algo muy padre porque vi la lista y yo era la que representaba mi deporte, luego seguí viendo las banderas, los deportes y vi que Paola Longoria (racquetbol), también estaba nominada. Qué padre poder estar a un lado de ella en esta nominación, representando a nuestro país, con 24 atletas que son los mejores, para mí ha sido algo muy padre y ganarlo sería lo más increíble”.

Cortesía

-¿Qué estás haciendo para invitar a la gente a que vote por ti?

“La Federación (de kickboxing) ha sido la que se ha encargado de hacer publicaciones, videos, etc. Ellos han estado difundiendo el cómo votar, el link, yo también lo tengo en mi Instagram. Los World Games también han sacado muchos videos de atletas que están nominados y trato de compartir todo eso para que llegue al mayor número de personas y que nos puedan apoyar, no sólo a mí sino a Paola (Longoria) también”.

Cortesía

-Ya tienes una trayectoria considerable en MMA, eres campeona mundial hispana de Combate Américas ¿sigues con esa promotora?

“Sí, soy la campeona del peso paja. Me convertí en campeona, la más joven hispana en obtener un título. Fue algo muy padre, pero todo esto se ha podido dar por la disciplina y que he estado tratando de dar siempre el 100% en cada competencia”.

Cortesía

-¿Te gustaría probar suerte en UFC?

“Sí, claro que me gustaría, es una promotora muy grande, reconocida. Siempre he tratado de estar en las mejores ligas, los mejores eventos. Mi fin siempre ha sido representar a México, entonces si un día se abre esa oportunidad pues yo encantada de poder representar mis colores en esos eventos”.

[ Tips para surtir tu alacena ]

[ Se viraliza imagen de trabajador de Bodega Aurrera apoyando a invidente con sus compras ]

[ Cumple tus propósitos: Estos productos en Claro Shop te ayudarán a lograrlo ]

-¿Cómo pinta el 2022 para Súper Melly?

“Ahorita fijo, seguro, tenemos que trabajar para los World Games que son en julio en Alabama, estamos hablando de medio año de trabajo. Ahorita nada más tenemos eso pero lista para lo que saldrá en estos meses y ya iremos agendando y ajustando para lograr un buen desempeño”.

Si quieres votar por Mely puedes hacerlo dando CLICK AQUÍ.

Estudió Química de Alimentos en la UNAM

“La carrera de deportista y más de deportes de contacto es corta. Me gustaría seguir activa, compitiendo por el tiempo que sea lo más adecuado y después dedicarme a mi carrera, seguir apoyando al deporte mexicano pero ya no como competidora sino del otro lado, trabajar en un laboratorio para los suplementos alimenticios y cosas de esas que necesitan los atletas”.

PALMARÉS DE MELY

-Campeona Mundial 2021.

-Subcampeona Mundial 2019.

-Subcampeona en The World Games 2017.

-Bicampeona Panamericana 2016 y 2018.

-Seis veces campeona Nacional en 2015, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.

24

Años de edad tiene “Súper Mely”, originaria de la Ciudad de México