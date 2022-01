Terrible Morales asegura que Chávez Jr aún está a tiempo de lograr algo importante

La carrera de Julio César Chávez Jr ha estado llena de altibajos y en constantes polémicas. Para muchos, al boxeador de 35 años le pesa la sombra de su padre, pues no ha podido despuntar en el cuadrilátero como se hubiera esperado.

A pesar de los reflectores y comentarios negativos, hay quienes consideran que el Hijo de la Leyenda aún tiene nivel para despuntar en el boxeo, como es el caso de Erik el Terrible Morales, ex pugilista mexicano y 4 veces campeón por el Consejo Mundial del Boxeo.

Para el Terrible, la edad no es un factor para que Chávez Jr logre despuntar en el boxeo, pues considera que todavía está a tiempo. “No creo que esté a destiempo para poder hacer algo importante todavía. Pensaría que está en buena edad. “Los pesos grandes siempre corren a más edad. Se van del boxeo como a los 40 y tantos, es un poco más tardada su salida a comparación de los pesos chicos, que a los 30 están a punto de retirarse”, comentó Morales para el medio El Izquierdazo.

Asimismo, el Terrible, que se retiró a los 36 años del boxeo, destacó una virtud del sinaloense asegurando que no es un boxeador que esté muy golpeado y que tiene la capacidad de lograr grandes cosas. “Es un peleador que no está muy golpeado, que no ha tenido tantas guerras. Que es sus peleas más difíciles no lo han lastimado tanto, pensaría que está en una buena edad”.

Chávez Jr cumplirá 36 años el próximo 16 de febrero y recientemente compartió que quiere pelear desúés de su aniversario; sin embargo, no tiene ninguna pelea en puerta. Su último combate fue el pasado 19 de diciembre cuando venció al peruano David Zegarra en su natal Culiacán, Sinaloa.