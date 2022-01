Así se jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey

Athletic Club vs. Real Madrid, Real Sociedad vs. Real Betis, Valencia vs. Cádiz y Rayo Vallecano vs. RCD Mallorca serán las eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Futbol de Las Rozas (Madrid).

De esta manera, los blancos deberán luchar el pase en San Mamés con el Athletic Club, verdugo del actual campeón, el FC Barcelona, y al que ya superaron la semana pasada en la final de la Supercopa de España, mientras que el Reale Arena, Mestalla y Vallecas acogerán las otras eliminatorias.

Los cuartos de final, que se disputarán el 1, 2 y 3 de febrero, serán los últimos que se jueguen a partido único antes de la llegada de las semifinales a ida y vuelta. Al enfrentarse equipos de la misma categoría, el duelo se celebra en el campo del conjunto cuya bola ha sido extraída en primer lugar.

CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY

Athletic Club vs. Real Madrid.

Real Sociedad vs. Real Betis.

Valencia CF vs. Cádiz CF.

Rayo Vallecano vs. RCD Mallorca.