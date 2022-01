Alexis Vega, acusado de provocar accidente automovilístico

Un nuevo escándalo alrededor de las Chivas del Guadalajara, después de que Alexis Vega ha sido acusado de provocar un accidente automovilístico.

Fue este viernes 21 de enero, cuando un usuario identificado como Luis Aguirre, señaló al delantero rojiblanco, le “iba echando el auto encima”.

“Me acaban de chocar por culpa de Alexis Vega. Ahí por la zona de los Cubos”.

“La camioneta atrás mía y la camioneta de Alexis (supe que fue él hasta después del choque), iban “echando el auto encima” Uno que no dejaba pasar y Alexis que a huevo quería entrar y SIN PRENDER LA DIRECCIONAL.

Supe que fue Alexis Vega, cuando me rebasó, porque bajó el vidrio para voltear atrás y reírse que consiguió lo que quería (meterse), y que el que no lo dejaba chocó conmigo”, escribió el conductor.

Tal fue el impacto, que el mismo Alexis Vega respondió a la publicación de la persona

“Jajajaja por mi culpa ? No te equivoques, yo no tengo la culpa de que no sepan manejar”, escribió el futbolista.

El usuario respondió nuevamente el jugador, que decidió ya no contestar al hilo del conductor.

Tu nos echaste la camioneta encima. No usaste la direccional y al querer ganar el pasó, provocaste que la camioneta de atrás me pegara. — Luis Aguirre (@Luisaguifay) January 21, 2022

Alexis Vega, que se encuentra en la convocatoria de la Selección mexicana, sería uno de los jugadores titulares en el siguiente encuentro de las Chivas ante los Gallos Blancos.

En esta campaña, Vega ha disputado los dos encuentros con el Rebaño, y ya registra una anotación.

Hasta el momento, ni el club, ni el jugador han fijado una postura sobre la supuesta acusación.

