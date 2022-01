Carlos Salcedo es descartado por Tigres, confirmó Miguel Herrera

Carlos Salcedo ha anunciado por varios medios que se irá del club, pero pasan las semanas y no se concreta su adiós. Hartos de las actitudes, se decidió que no se concentrara con el equipo obligando a Miguel Herrera cambiar el parado táctico.

“Es una decisión que no viaje. Si hay una negociación, la directiva va a informar de eso, y no vamos a pensar en que sí estuviera o no. Debemos estar todos concentrados, con la cabeza en el equipo por eso decidimos por estos nombres”, dijo el técnico felino.

[ Organiza tu alacena con estos tips ]

Se concrete o no la salida del zurdo, el reemplazo ya llegó, a Miguel le gusta el cambio de Salcedo por el chileno Igor Lichnosky. “Se va un buen central mexicano, pero llega un buen central extranjero que conoce a todos. Ganamos en esa situación. Me parecen dos buenos centrales, quien esté con el equipo hará lo mejor posible. Igor viene con ganas de volver a estar en una liga competitiva”.

Miguel dio a conocer la alineación con la que jugará ante los Pumas. Nahuel Guzmán en la portería. Línea de cinco en defensa con Luis Rodríguez, Diego Reyes, Guido Pizarro, Jesús Angulo y Javier Aquino; Rafel Carioca y Sebastián Córdova; Florian Thauvin, André-Pierre Gignac y Nicolás López.

“Vamos a tratar de buscar un buen resultado de visitante, jugamos así el torneo pasado y creo que fue lo que mejor le funcionó al equipo. Cuando ya esté la gente completa, cuando nadie salga o llegue, veremos qué nos conviene más”, dijo el “Piojo”.

[ Cumple tus propósitos: Estos productos en Claro Shop te ayudarán a lograrlo ]

Asegura que irá a proponer. “No me preocupa la zona baja. Hemos recibido tres goles, uno de ellos autogol, y un penalti. Nos falta el último tercio. Tenemos gente goleadora, al campeón de goleo, tenemos a André. Somos quienes más goles hicimos el torneo pasado”.

Sebastián Córdova seguirá siendo titular, y es que Miguel Herrera le dará tiempo al volante. “Si lo voy a calificar por dos partidos, cuando apenas lo están conociendo, sería un técnico muy parco. Él tiene que adaptarse a sus compañeros, que lo conozcan y que él los conozca. Irá paulatinamente mejorando, lo mismo Jesús e Igor”.

Publimetro te recomienda