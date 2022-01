Julio César Chávez Jr. se disculpa con su padre: “Te quiero mucho”

Después de las polémicas declaraciones en contra de su padre, Julio César Chávez Jr. mandó un mensaje en donde afirmó que todo fue malinterpretado.

A través de sus redes sociales, el ‘Hijo de la leyenda’ aclaró las declaraciones sobre Julio César Chávez y la violencia que ejercía en contra de su madre y sus hermanos.

“Lo que dije de mi papá no es cierto, lo que dije es que lo quiero mucho. No confundan que lo quiero mucho con que voy a dejar que hagan lo que quieran conmigo”, comentó Chávez Jr. en sus historias de Instagram.

Cabe mencionar Julio César Chávez Jr. arremetió contra su padre, en donde afirmó que el ahora analista lo ha criticado en varias ocasiones por su forma de vivir y los excesos que llega a tener.

Por otra parte, Chávez Jr. también se refirió a su situación familiar, en donde pidió que no se hable mal de él y que se le reconozca por su labor como padre.

“Yo he sostenido la familia durante 17 años y no se vale que ellos no comenten eso, que no soy una buena persona”, mencionó. “Cuando alguien trabaja, su familia no debe hablar mal de él. Todo papá y toda esposa que quiere a su marido no habla mal de él”.

Julio César Chávez Jr. ha sido un personaje polémico dentro y fuera del cuadrilátero, algo que los aficionados han criticado en más de una ocasión.

