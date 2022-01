¿Quién es Alfonso Gómez? El boxeador que pasó de pelear con el Canelo a vivir en la calle

Saúl el Canelo Álvarez se ha consolidado como uno de los mejores peleadores en la historia del boxeo. A lo largo de su exitosa carrera, se ha enfrentado a 60 pugilistas, la mayoría de ellas con victoria, pues el jalisciense solo ha perdido contra Floyd Mayweather.

Uno de esos boxeadores con los que se midió el Canelo antes de convertirse en la leyenda que es ahora, es Alfonso Gómez, quien llegó a tener un éxito importante arriba del cuadrilátero; sin embargo, en el auge de su carrera, tomó malas decisiones que lo llevaron a la ruina.

A través de sus redes sociales, el propio ex pugilista contó que se retiró en la cúspide de su carrera y que lo llegó a perder todo por culpa de las drogas.

“Lo que me costó 30 años adquirir, en 6 años lo perdí todo. perdí mi carrera, mi salud, mi familia, mis hijos, mi casa, mi carro, mi dinero, todo todo lo perdí. Me abracé a las drogas y terminé en la calle, literalmente en el piso”.

Asimismo, Gómez confesó que Dios le ayudó a abrir los ojos, pues en la cúspide de su carrera todo lo hacía por un interés propio y ahora ve las cosas de manera diferente.

“En el día más oscuro, frío y desolador, Dios me despertó. Me dio fuerzas para salir del hoyo, se fortaleció mi fe y empecé a recibir bendiciones del señor. Me di cuenta que durante 30 años en el boxeo, el esfuerzo, todo, lo hice en un sentido egoísta, tenía una identidad errónea. Todo se trataba de dinero, fama, mujeres, lujos, y al no entender el valor de las cosas, fue lo que hizo que perdiera todo”.

Hoy en día, el boxeador aseguró que eso ha quedado atrás y quiere volver a pelear sin esa necesidad de ser egoísta. “Mi ego murió y regresó Dios. Quiero vivir la misma experiencia pero sin egos, conectado a nuestro Dios padre”, sentenció.

¿Quién es Alfonso Gómez?

Alfonso Gómez, nació un 28 de octubre de 1980 en Guadalajara, Jalisco y comenzó su carrera en 2005 cuando venció a Pedro Ochoa. A lo largo de su trayectoria, retó a grandes leyendas del boxeo como Miguel Cotto y el Canelo Álvarez sin mucho éxito; sin embargo, tuvo dos victorias importantes contra José Luis Castillo y Arturo Gatti.

Gómez tuvo un total de 33 combates con un gran saldo a favor, pues de las 25 victorias que tuvo, 12 las ganó por nocaut. Tuvo dos empates y seis derrotas, dos de ellas contra Cotto y el Canelo Álvarez. Contra este último, el combate se llevó a cabo en septiembre de 2011, contienda que perdió luego de que Saúl lo venciera por la vía del nocaut.