Perro Bermúdez y Paco Villa critican gestión de Baños en América y luego le ofrecen disculpas

Los narradores de TUDN Enrique Bermúdez y Paco Villa tuvieron que ofrecer disculpas públicas luego de lanzar duras críticas hacia el directivo Santiago Baños y su labor en el América.

Durante la transmisión del programa Línea de 4, tanto el “Perro” como Villa cuestionaron que el conjunto de Coapa no haya hecho contrataciones destacadas, sobre todo en la posición de extremo derecho.

[ Tips para surtir tu alacena ]

[ Se viraliza imagen de trabajador de Bodega Aurrera apoyando a invidente con sus compras ]

[ Cumple tus propósitos: Estos productos en Claro Shop te ayudarán a lograrlo ]

“¿De veras, en todo el planeta no hay un extremo derecho? O no tienen lana, o la directiva no funciona, pero no conseguir un volante extremo es increíble”, dijo Bermúdez de la Serna.

¿Habrá cuarta pelea? Brandon Moreno pierde el título de peso mosca en UFC

“¡No funciona (Santiago) Baños! ¿Cómo te explicas que no llegue un volante por derecha?”, cuestionó por su parte Villa.

Fuerte crítica de Paco Villa y Enrique Bermudez a Santiago Baños por su trabajo en los fichajes, sobre todo el extremo derecho.



La mala planeación en tiempos y ejecución ha sido evidente. pic.twitter.com/oCXIXqTnzq — Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) January 22, 2022

Pero horas después y de manera extraña, ambos analistas utilizaron sus redes sociales para ofrecer disculpas a Santiago Baños por sus dichos, y prometieron invitarlo al programa para entrevistarlo sobre el tema de los fichajes.

Ofrezco una sincera disculpa al Club America, a su directiva y en especial a Santiago Baños, por las opiniones personales expresadas en el día de ayer.



Antes de dar nuestra opinión en el show no le preguntamos al Club ni le dimos la oportunidad de dar su posición... (1/3) — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) January 23, 2022

La disculpa generó todo tipo de comentarios, el mas común, un supuesto regaño a ambos por parte de Televisa por criticar a su equipo el América.